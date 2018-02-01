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Çalıntı motosiklet bulundu

Adıyaman’da, yunus polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan motosikletin çalıntı motosiklet olduğu anlaşıldı.

Çalıntı motosiklet bulundu

Adıyaman’da, yunus polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan motosikletin çalıntı motosiklet olduğu anlaşıldı.

01 Şubat 2018 Perşembe 16:37
Çalıntı motosiklet bulundu

Adıyaman’da, yunus polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan motosikletin çalıntı motosiklet olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Yunus polis ekipleri, seyir halinde olan bir motosikletin durumundan şüphelenerek motosikleti durdurdu. Durduruşan motosikletin daha önceden il merkezinden çalındığı öğrenildi. Durum üzerine motosiklet muhafaza altına alınırken motosiklet sürücüsü R.T., isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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