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"Besni’den Kahramanlarımıza Afrin" yarışması sonuçlandı

Adıyaman’ın Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Besni’den Kahramanlarımıza Afrin” konulu yarışmasında derece yapan eserler belirlendi.Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenecek olan resim,...

"Besni’den Kahramanlarımıza Afrin" yarışması sonuçlandı

Adıyaman’ın Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Besni’den Kahramanlarımıza Afrin” konulu yarışmasında derece yapan eserler belirlendi.Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenecek olan resim,...

24 Mart 2018 Cumartesi 22:04
"Besni’den Kahramanlarımıza Afrin" yarışması sonuçlandı

Adıyaman’ın Besni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Besni’den Kahramanlarımıza Afrin” konulu yarışmasında derece yapan eserler belirlendi.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenecek olan resim, şiir ve kompozisyon yarışması “Besni’den Kahramanlarımıza Afrin” konulu yarışmasında derece yapan eserler belirlendi. Dereceye giren eserlerin sahiplerine önümüzdeki günlerde düzenlenecek tören ile verilecek.

Yarışma ile ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, "Öğrencilerimizin çalışmalarını değerlendirmek üzere ilçemizde görev yapan değerli öğretmenlerimiz arasından seçilen komisyonumuz, gelen eserleri titizlikle inceleyerek sonuçları açıklamışlardır. Uzun bir mesai harcayarak değerlendirmeyi tamamlayan meslektaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor, yarışma sonucunun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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