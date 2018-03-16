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Besni’de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından program düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşması...

Besni’de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından program düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşması...

16 Mart 2018 Cuma 18:10
Besni’de Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü nedeniyle Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşması Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nevzat Avşar yaptı.

Avşar’ın konuşmasının ardından geçmişten bugüne Besnili şehitlerin sinevizyon gösterisi yapıldı. Okul öğretmenleri ve tarafından hazırlanan ve öğrenciler tarafından sergilenen Çanakkale ile ilgili tiyatro gösterimi katılımcılardan tam not aldı.

Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Faik Karadeniz, kermes düzenleyerek vakfa destek olan Besnili kadınlar adına Besni Kaymakamı Ahmet Gencer’e plaket ve madalya takdim etti. Ayrıca gelirini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlamak üzere okullarında kermes düzenleyen okul müdürlerine de madalya ve plaketleri takdim edildi.

Besnililerin çok duyarlı bir halk olduğunu söyleyen Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Faik Karadeniz, "Bir millet için var olmanın en başta gelen unsuru vatan topraklarıdır. Çanakkale´de canları pahasına bu zaferi kazanan ve bu vatanı bizlere emanet eden başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ise, "Bu büyük milletin evlatları bu toprakların istiklaline ve istikbaline karşı ortaya çıkabilecek her türlü tehlikeye ve tehdide karşı dün dedeleri ve nineleri Çanakkale ile Kurtuluş Savaşında nasıl bir var olma şuuru ortaya koyduysa bugünde bayrağı, istiklali, namusu ve dini için geçmişte gösterilen fedakarlıkların ve kahramanlıkların aynısını göstermeye hazır olduğuna her gün şahit oluyoruz. Bu büyük milletin ve devletin sırtı hiçbir zaman yere gelmeyecektir. Bunun en büyük şahidi ve tanığı da bu büyük millettir” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Gencer’in konuşmasının ardından Besni’den Afrin’e mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Daha sonra Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve edilen duanın ardından program sona erdi.

Programa Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Savcı Emre Vurmaz, Hakim İbrahim Halil Bakır, Besni İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Besni Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Hakan Yonarkol, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Emekli Albay Faik Karadeniz, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi aileleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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