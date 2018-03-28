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Besni Küçük Sanayi Sitesi Camisinin temeli atıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde geçtiğimiz ay protokolü imzalanan Besni Küçük Sanayi Sitesi Camisinin temel atma töreni gerçekleştirildi.Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkan Haci Arslan’ın girişimleri ve Besnili hayırsever Mustafa Rabuş’un...

Besni Küçük Sanayi Sitesi Camisinin temeli atıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde geçtiğimiz ay protokolü imzalanan Besni Küçük Sanayi Sitesi Camisinin temel atma töreni gerçekleştirildi.Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkan Haci Arslan’ın girişimleri ve Besnili hayırsever Mustafa Rabuş’un...

28 Mart 2018 Çarşamba 18:44
Besni Küçük Sanayi Sitesi Camisinin temeli atıldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde geçtiğimiz ay protokolü imzalanan Besni Küçük Sanayi Sitesi Camisinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkan Haci Arslan’ın girişimleri ve Besnili hayırsever Mustafa Rabuş’un büyük katkısı ile sanayinin içerisine yapılan ve 400 kişilik olacak cami, yaklaşık 1 milyon TL’ye mal olacak.

Bir yıl içerisinde bitirilmesi planlan caminin temel atma törenine, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Suvarlı Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, Köseceli Belediye Başkanı Mehmet Kurtulmuş, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Ömer Korkmaz, Haci Ömer Şahin, Mustafa Köseoğlu ve Aydın Arslan, Besni İlçe Jandarma Komutan Vakili Başçavuş Arif Bekar, Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Neşet Yazar, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ali Helli, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, Besni İlçe Müftüsü Hanifi Damar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Hayata geçirdikleri ve geçirecekleri projelerle küçük sanayi sitesini modern bir hale getirerek, esnafa faydalı olma gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, "Göreve geldiğimiz günden bugüne sanayi sitesinde önemli çalışmalara imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Sanayi sitemize ağaçlandırma, tel örgü, bekçi kulübeleri, giriş çıkış kapılarımız, güvenlik kameraları ve park alanı kazandırdık. Son dönemde ise daha iyi hizmet verebilmek için Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu’nun katkısı ile idari binamızı yeniledik.

Şu anda da küçük sanayi sitemize cami kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz ay caminin protokolünü müteahhit firma ile imzalamıştık. 1 Milyon TL’ye mal olacak camimizin temel atma törenini gerçekleştirdik. 400 kişilik camimizin gelecek yıl bitirilmesi planlanıyor.

Caminin yapımında bize en büyük desteği veren Mustafa Rabuş’a, projelerini ve yapı denetimini karşılıksız üstlenen CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak’a, AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem’e, bizi yalnız bırakmayarak camimizin temel atma törenine katılan Besni Kaymakamı Ahmet Gencer ve tüm halkımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
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