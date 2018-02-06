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Besni ilçesinde ‘Yaman 2’ uygulaması

Adıyaman’ın Besni ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan ‘Yaman-2’ uygulamasında kuru sıkı tabanca ve kesici aletler ele geçirildi.Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik...

Besni ilçesinde ‘Yaman 2’ uygulaması

Adıyaman’ın Besni ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan ‘Yaman-2’ uygulamasında kuru sıkı tabanca ve kesici aletler ele geçirildi.Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik...

06 Şubat 2018 Salı 17:46
Besni ilçesinde ‘Yaman 2’ uygulaması

Adıyaman’ın Besni ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan ‘Yaman-2’ uygulamasında kuru sıkı tabanca ve kesici aletler ele geçirildi.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik yapılan ‘Yaman 2’ asayiş uygulamasında ekipler 2 araca cezai işlem yaparken, 2 kişiye ise ateşli silahlara muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca aramalarda M.Ç. isimli şahsın üzerinden kuru sıkı tabanca ele geçirildi. M.Ç. isimli şahsa idari para cezası uygulanırken, 1 şahıs ise ruhsatsız silah taşımaktan gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca kesici aletler ele geçirildi.
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