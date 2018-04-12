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Belediye Başkanı Özdemir’den Miraç Kandili mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Özdemir, tüm İslam aleminin Miraç Kandilinin hayırlara vesile olmasını diledi.Miraç Kandilini idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını...

Belediye Başkanı Özdemir’den Miraç Kandili mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.Özdemir, tüm İslam aleminin Miraç Kandilinin hayırlara vesile olmasını diledi.Miraç Kandilini idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:52
Belediye Başkanı Özdemir’den Miraç Kandili mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, tüm İslam aleminin Miraç Kandilinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Miraç Kandilini idrak edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özdemir, “Yardıma muhtaçlara el uzatma, destek olma ve paylaşım bu mübarek aylarda ve gecelerde daha da ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu aylarda akrabalık ve komşuluk ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmeli, toplum huzurunun ve kaynaşmasının sağlanmasına yönelik adımlar atmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim” diye konuştu.
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