Başkan Yardımcısı Özyolcu belediyenin çalışmalarını inceledi

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Halil Özyolcu, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Halil Özyolcu, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun belediye girişinde karşıladığı Seçim İşleri Genel Başkan Yarımcısı Özyolcu ve beraberindeki AK Parti Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve diğer partililer, belediye çalışanlarıyla kısa bir sohbetten sonra başkanlık makamına geçti. Burada Belediye Başkanı Kutlu’dan çalışmaları ve projeler hakkında bilgi alan AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Halil Özyolcu, Adıyaman’ın her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Kutlu’yu tebrik etti.

Belediye Başkanı Kutlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı Halil Özyolcu’yu Adıyaman’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.