Başkan Toprak’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kahta İlçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak mesajında, kadınların önemine değinerek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Başkan Toprak, “Yüce dinimiz ve medeniyetimiz her zaman kadına özel bir önem vermiş ve kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir. Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillendirilmesinde en önemli katkıyı sağlamaktadır. Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.