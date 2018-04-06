Başkan Toprak emniyet teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutladı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, emniyet teşkilatının 173. Kuruluş yıldönümünü kutladı.

Emniyet teşkilatının terör örgütlerine karşı verdiği mücadelenin önemine vurgu yapan Toprak , “173 yıldır fedakarca çalışan polisimize teşekkür ediyor, tüm emniyet mensuplarımızın emniyet teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Yarınlarımız polisimiz ile daha huzurlu ve güvenli. Görevleri başında olan arkadaşlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.