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Başkan Özdemir’e ödül verildi

Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen 1. Geleneksel Belediye Başkanları Ödülleri töreninde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Botanik Park Amfi Tiyatro Projesi ile onur ödülü aldı.Belediye Başkanları...

Başkan Özdemir’e ödül verildi

Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen 1. Geleneksel Belediye Başkanları Ödülleri töreninde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Botanik Park Amfi Tiyatro Projesi ile onur ödülü aldı.Belediye Başkanları...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:24
Başkan Özdemir’e ödül verildi

Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen 1. Geleneksel Belediye Başkanları Ödülleri töreninde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Botanik Park Amfi Tiyatro Projesi ile onur ödülü aldı.

Belediye Başkanları Birliği 1. Geleneksel Belediye Başkanları Ödülleri töreni, Ankara’daki MEB Şura Salonu’nda yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende 61 belediye başkanı ödüle layık görüldü.

Belediye Başkanları Birliği tarafından düzenlenen ödül töreninde Botanik Park Amfi Tiyatro Projesi ile Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, onur ödülüne layık görüldü.
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