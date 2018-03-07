Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116842
ALTIN
161.667
DOLAR
3.7998
STERLİN
5.2750
EURO
4.7061

Başkan Özdemir kadınlar gününü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.Başkan Özdemir, mesajında, toplumsal hayatın temel taşı olan ve gelecek nesilleri yetiştiren kadınlara özellikle son dönemlerde artan şiddeti...

Başkan Özdemir kadınlar gününü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.Başkan Özdemir, mesajında, toplumsal hayatın temel taşı olan ve gelecek nesilleri yetiştiren kadınlara özellikle son dönemlerde artan şiddeti...

07 Mart 2018 Çarşamba 18:19
Başkan Özdemir kadınlar gününü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Başkan Özdemir, mesajında, toplumsal hayatın temel taşı olan ve gelecek nesilleri yetiştiren kadınlara özellikle son dönemlerde artan şiddeti kınadığını belirtti.

Kadınlara yönelik şiddetin engelleyici ve caydırıcı kanuni tedbirlerin özellikle AK Parti hükumetleri döneminde hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Özdemir, “Toplumdaki şiddetten en fazla etkilenen kesim olan kadınların daha iyi haklara ve şartlara kavuşması için AK Parti iktidarı döneminde önemli gelişmeler sağlandı. Sağlık ve sosyal alandaki reformlarla kadınların durumunun eskiye oranla çok daha iyi durumlara taşındı. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde kadınlara yönelik şiddet eylemlerinin görülmektedir. Kadına yönelik şiddet yasasıyla bunun bir nebze de olsa önüne geçildi. Daha insanca bir yaşam ve gelecek dileğiyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Erdoğan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
Başkan Erdoğan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması
Başkan Toprak’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Başkan Toprak’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
İş Adamı Akcan 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı
İş Adamı Akcan 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim