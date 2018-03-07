Başkan Özdemir kadınlar gününü kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Başkan Özdemir, mesajında, toplumsal hayatın temel taşı olan ve gelecek nesilleri yetiştiren kadınlara özellikle son dönemlerde artan şiddeti kınadığını belirtti.

Kadınlara yönelik şiddetin engelleyici ve caydırıcı kanuni tedbirlerin özellikle AK Parti hükumetleri döneminde hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Özdemir, “Toplumdaki şiddetten en fazla etkilenen kesim olan kadınların daha iyi haklara ve şartlara kavuşması için AK Parti iktidarı döneminde önemli gelişmeler sağlandı. Sağlık ve sosyal alandaki reformlarla kadınların durumunun eskiye oranla çok daha iyi durumlara taşındı. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok ülkesinde kadınlara yönelik şiddet eylemlerinin görülmektedir. Kadına yönelik şiddet yasasıyla bunun bir nebze de olsa önüne geçildi. Daha insanca bir yaşam ve gelecek dileğiyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.