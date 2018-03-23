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Başkan Özdemir hastaların kandilini kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Regaip Kandili dolayısıyla Devlet Hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek Regaip kandillerini kutladı.Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı Devlet Hastanesinde yatmakta...

Başkan Özdemir hastaların kandilini kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Regaip Kandili dolayısıyla Devlet Hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek Regaip kandillerini kutladı.Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı Devlet Hastanesinde yatmakta...

23 Mart 2018 Cuma 13:12
Başkan Özdemir hastaların kandilini kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Regaip Kandili dolayısıyla Devlet Hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek Regaip kandillerini kutladı.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı Devlet Hastanesinde yatmakta olan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Regaip Kandillerini tebrik etti. Vatandaşlar, böylesi anlamlı mübarek bir gecede Başkan Özdemir’in gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Regaip Kandili dolayısıyla ilçede bulunan camiiler de, namaz sonrası vatandaşlara kuru üzüm ikramında bulundu.
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