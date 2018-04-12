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Başkan Kutlu’dan futbolculara prim sözü

Adıyaman Belediyesi, 3. Lige çıkma yolunda son dönemece giren Adıyaman 1954 Spora, 3. Lige çıkması durumunda 150 bin TL prim sözü verdi.Bu sezon ilimizi Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil eden ve sezonu şampiyon tamamlayarak play-off maçlarında...

Başkan Kutlu’dan futbolculara prim sözü

Adıyaman Belediyesi, 3. Lige çıkma yolunda son dönemece giren Adıyaman 1954 Spora, 3. Lige çıkması durumunda 150 bin TL prim sözü verdi.Bu sezon ilimizi Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil eden ve sezonu şampiyon tamamlayarak play-off maçlarında...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:18
Başkan Kutlu’dan futbolculara prim sözü

Adıyaman Belediyesi, 3. Lige çıkma yolunda son dönemece giren Adıyaman 1954 Spora, 3. Lige çıkması durumunda 150 bin TL prim sözü verdi.

Bu sezon ilimizi Bölgesel Amatör Ligde (BAL) temsil eden ve sezonu şampiyon tamamlayarak play-off maçlarında oynama hakkı elde eden Adıyaman 1954 Spora sezon başından bu yana destek veren Adıyaman Belediyesi, desteğini play-off maçları öncesi de sürdürdü.

Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, gelecek sezon Adıyaman’ı profesyonel ligde temsil etmesi için Belediye Meclisinin aldığı kararla Adıyaman 1954 Spor’a 500 bin TL’lik destekte bulunmuştu. Bunun yanı sıra takımın tesis sorununu çözüp, taraftarların deplasmanlara gitmesine olanak sağladı. Elde edilen şampiyonluktan sonra takımın 3. Lige çıkması için oynayacağı play-off maçları öncesi Başkan Kutlu 150 bin TL prim sözü verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden kulüp Başkanı Hüseyin Koç, “Sezon başından beri takımımıza çok ciddi destekler veren Belediye Başkanımıza minnettarız. Gerek maddi, gerekse manevi anlamda her zaman yanımızda olan başkanımıza ve başkan yardımcımız Said Kutlu’ya çok teşekkür ediyoruz. İnşallah play-off maçlarından da istediğimiz sonuçla dönerek, 3. Lig hayalini gerçeğe dönüştürürüz” diye konuştu.

Başkan Kutlu ise yaptığı açıklamada, tek isteklerinin gelecek sezon Adıyaman’ı 3. Ligde temsil eden bir takımın olması olduğunu söyleyerek, bu konuda üzerlerine düşen her göreve hazır olduklarını belirtti.
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