Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118951
ALTIN
161.193
DOLAR
3.8020
STERLİN
5.2413
EURO
4.6403

Başkan Kutlu Spor-Der’in şampiyonluk sevincine ortak oldu

Türkiye Voleybol Bayanlar 2. Lig’ine yükselme başarısı gösteren Adıyaman Spor-Der Bayan Voleybol Takımının şampiyonluk yemeğine katılan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman’ın profesyonel ligde temsil edileceği voleyboldaki başarısından...

Başkan Kutlu Spor-Der’in şampiyonluk sevincine ortak oldu

Türkiye Voleybol Bayanlar 2. Lig’ine yükselme başarısı gösteren Adıyaman Spor-Der Bayan Voleybol Takımının şampiyonluk yemeğine katılan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman’ın profesyonel ligde temsil edileceği voleyboldaki başarısından...

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:57
Başkan Kutlu Spor-Der’in şampiyonluk sevincine ortak oldu

Türkiye Voleybol Bayanlar 2. Lig’ine yükselme başarısı gösteren Adıyaman Spor-Der Bayan Voleybol Takımının şampiyonluk yemeğine katılan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman’ın profesyonel ligde temsil edileceği voleyboldaki başarısından dolayı tüm takımı ve yöneticileri kutladı.

Mücadele ettiği voleybol bölgesel ligini namaglup şampiyon tamamlayarak Türkiye Voleybol Bayanlar 2. Lig’ine yükselen Adıyaman Spor-Der Bayan Voleybol Takımı’nın şampiyonluk yemeğine eşi Fulya Kutlu ile birlikte katılan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, elde edilen başarıdan dolayı tüm oyuncuları, teknik heyeti ve yönetimi tebrik etti.

Özel bir otelde gerçekleştirilen programda Başkan Kutlu, Diyarbakır’da gerçekleştirilen Play-Off maçları sonunda namağlup bir şekilde 2. Lige yükselmeyi başaran Adıyaman Spor-Der Bayan Voleybol Takımına profesyonel ligde de başarılar diledi. Programa ev sahipliği yapan Adıyaman Spor-Der Başkanı Mesut Karayılan ise Başkan Kutlu’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Bugüne kadar hep yanımızda olan ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 2. Lig’e yükselen bayan voleybol takımımızın bu başarısını kendisine armağan ediyoruz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağmur suyu çalışmaları devam ediyor
Yağmur suyu çalışmaları devam ediyor
Adıyaman Üniversitesinde sürdürülebilir turizm anlatıldı
Adıyaman Üniversitesinde sürdürülebilir turizm anlatıldı
AGAD Başkanı Aslan ile Milletvekili Fırat bir araya geldi
AGAD Başkanı Aslan ile Milletvekili Fırat bir araya geldi

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim