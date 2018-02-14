Başkan Kocaman güven tazeledi

Adıyaman’ın Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odasında gidilen genel kurulunda 249 oy alan Latif Kocaman yeniden başkan seçildi.

İlçede bulunan özel bir salonda yapılan ve 5 listeyle gidilen Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçiminde 928 kayıtlı üyeden 703 esnaf oy kullandı.

Oda üyelerinin oylarını kullanması sonrası mevcut Başkan Latif Kocaman 249, Şaban Kuzpınarı 141, Fikret Gediklioğlu 60, Mustafa Girişit 26 ve Nedim Sevim 227 oy alırken 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Yapılan seçimde 249 oy alarak yeniden başkan seçilen Latif Kocaman tüm üyelerine teşekkür ettiğini ve her zaman esnafın yanında olduklarını dile getirdi.