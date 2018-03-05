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Başkan Karakuş kadınlar için çalışmalar başladıklarını söyledi

Adıyaman’ın AK Parti Samsat Kadın Kolları Başkanı Zeliha Karakuş, Samsat ilçesindeki kadınların sosyal hayata kazandırılması için çalışmalar başlattıklarını ifade etti.Başlatılan Okuma Seferberliği kapsamında İlçe Halk Eğitim...

Başkan Karakuş kadınlar için çalışmalar başladıklarını söyledi

Adıyaman’ın AK Parti Samsat Kadın Kolları Başkanı Zeliha Karakuş, Samsat ilçesindeki kadınların sosyal hayata kazandırılması için çalışmalar başlattıklarını ifade etti.Başlatılan Okuma Seferberliği kapsamında İlçe Halk Eğitim...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:11
Başkan Karakuş kadınlar için çalışmalar başladıklarını söyledi

Adıyaman’ın AK Parti Samsat Kadın Kolları Başkanı Zeliha Karakuş, Samsat ilçesindeki kadınların sosyal hayata kazandırılması için çalışmalar başlattıklarını ifade etti.

Başlatılan Okuma Seferberliği kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, alan taraması yaptıklarını ve okuma yazma bilmeyen kadınların okuma yazma öğrenmeleri için kursa kayıtlarının yaptırıldığını belirten Başkan Karakuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan seferberliğin başarıya ulaşması için bütün imkanların kullanılmakta olduğunu söyledi. Başkan Karakuş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan seferberlik kapsamında alan taraması yaparak okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı tespit ettik. 70 vatandaşımız bu kurslara kaydedildi. Bizler partimizin her türlü çalışmasını ve yürütülen kampanyaların başarıya ulaşması için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Kurslarda okuma yazmanın yanında Devletin yapısını ve ülkemizde var olan durumlar anlatılıyor. Girişimcilik ve eğitimin hayatımıza neler katabileceği anlatılıyor. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" dedi.
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