Adıyaman’ın Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odasında gerçekleştirilen kongrede mevcut Başkan Hüseyin Koç güven tazeledi.

gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda Mevcut Başkan Hüseyin Koç, tek liste halinde seçime girdi. Çoğunluğun sağlandığı genel kurulda Hüseyin Koç yeniden başkanlığa seçildi. Yeniden başkan seçilen Hüseyin Koç, oda üyelerine teşekkür ederek, “Ekibimizle esnafa daha iyi hizmet getireceğiz. Bizi destekleyen tüm üyelerimize aynı zamanda bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederim” dedi.