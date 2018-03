Başkan Erdoğan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kadınların tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelesinin daima en ön safta yer aldıklarını ifade eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, “Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşlarından biri ise kadınlarımızdır. Unutulmamalıdır ki, her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Annelik gibi kutsal bir görevi yerine getiren kadınlarımıza daima saygı duymalıyız. Yüce dinimiz ve medeniyetimizde her zaman kadına özel bir önem vermiş ve kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir. Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman vatanın kurtuluşunda görev üstlenen kahraman kadınlarımız, geride asla unutulmayacak, günümüz kadınlarına rehber olacak bir miras bıraktılar. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm Dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” dedi.