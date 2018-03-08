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Başhekim Doğan kadın hastaların 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı

Dünya Böbrek Günü ve Kadınlar Günü dolayısıyla, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nevin Selçuk ile birlikte diyaliz merkezinde tedavi gören kadın...

Başhekim Doğan kadın hastaların 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı

Dünya Böbrek Günü ve Kadınlar Günü dolayısıyla, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nevin Selçuk ile birlikte diyaliz merkezinde tedavi gören kadın...

08 Mart 2018 Perşembe 17:09
Başhekim Doğan kadın hastaların 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı

Dünya Böbrek Günü ve Kadınlar Günü dolayısıyla, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nevin Selçuk ile birlikte diyaliz merkezinde tedavi gören kadın hastalara çiçek verdi.

Başhekim Fatih Doğan ile Müdür Nevin Selçuk, diyaliz merkezinde yatmakta olan hastalarla bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Bir süre hastalarla yakından ilgilenen Başhekim Doğan, daha sonra kadın hastaların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladığını belirten Başhekim Doğan, “Dünya Böbrek Günü’ ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastalarımızı ziyaret ederek günlerini kutladık” dedi.

Böbrek hastalığının dünyada ve Türkiye’de bir salgın haline geldiğini ifade eden Başhekim Doğan, “Kronik Böbrek Hastalığı dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunudur. Böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir. Bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve yaşam kalitesi bozulmaktadır. Bakanlığımız, böbrekler ve kadın sağlığı konusunda toplum bilincini arttırmak, kadınlarda kronik böbrek hastalığı ve gebelikte erken tanının önemini vurgulamak ve kronik böbrek hastalığının kadın sağlığı ve ülke ekonomisi üzerindeki ağır yükü hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 8 Mart günü ve haftasında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Başhekim Fatih Doğan ile Müdür Nevin Selçuk, dağıttıkları karanfiller sonrası hastanede bir takım incelemelerde bulundular.
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