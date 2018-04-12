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Başarılı öğretmenlere teşekkür belgesi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde başarılı olan öğretmenlere teşekkür belgesi verildiKahta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Eğitim öğretim 2. Yarıyılında yapılan denetim ve kontrollerde fiziki ve akademik başarı sağlayan...

Başarılı öğretmenlere teşekkür belgesi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde başarılı olan öğretmenlere teşekkür belgesi verildiKahta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Eğitim öğretim 2. Yarıyılında yapılan denetim ve kontrollerde fiziki ve akademik başarı sağlayan...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:33
Başarılı öğretmenlere teşekkür belgesi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde başarılı olan öğretmenlere teşekkür belgesi verildi

Kahta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Eğitim öğretim 2. Yarıyılında yapılan denetim ve kontrollerde fiziki ve akademik başarı sağlayan öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Kahta İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ramazan Haskul ve Türkçe Öğretmeni İsmail Tanık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen’den teşekkür belgelerini aldı.

Başarılı olan çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür eden Tünçmen, “Öğretmenlik mesleği görevden ziyade bir gönül işidir. Sizlere takdim edeceğimiz bu belgelerin emekleriniz karşılığı olmadığını ve bu belgeleri almak için çalışmadığınızın bilinmesini isterim. Amacımız sizin çabalarınızın ve gayretlerinizin tarafımızdan görülüp bilindiğini hatırlatmak. Bu sebeple sizlere vermiş olduğumuz emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür belgesini alan Ramazan Haskul ve İsmail Tanık ödülün kendilerine verilmesinden dolayı ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen’e teşekkür etti.
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