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Aslan Türk kadınına sahip çıktı

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Filiz Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapmış olduğu açıklamada kadın sorunlarından çözülmesi gerektiğini vurguladı.Tarih boyunca Türk kadınının zor koşulda fedakarlığı...

Aslan Türk kadınına sahip çıktı

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Filiz Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapmış olduğu açıklamada kadın sorunlarından çözülmesi gerektiğini vurguladı.Tarih boyunca Türk kadınının zor koşulda fedakarlığı...

07 Mart 2018 Çarşamba 15:16
Aslan Türk kadınına sahip çıktı

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Filiz Aslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapmış olduğu açıklamada kadın sorunlarından çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Tarih boyunca Türk kadınının zor koşulda fedakarlığı ve vakur duruşuyla öne çıktığını vatan, millet ve bayrak uğruna verilen mücadelede en ön safta yer aldığını belirten Başkan Filiz Aslan, “Bu anlamda Türk Kadını milletin göz bebeği, eli öpülesi annesi olmuştur. Fakat son yıllarda ne yazık ki taciz, şiddet ve cinayet gibi asla kabul edilmeyecek eylemler Türk kadının başına adeta musallat olmuştur. Toplumsal yozlaşmanın Türk kadını üzerindeki bu ağır tahribatı hepimizin için utanç vericidir. Bunun yanı sıra mobbing, şiddet, düşük ücret ve aile yaşamını etkileyen çalışma koşulları gibi sorunlara da kadın çalışanlarımızın çalışma hayatında en ağır şekilde maruz kalmaktadırlar. Sorunların her gün kamuoyunda faili belli olaylarla karşımıza çıkmasına rağmen, çözüm için hala somut adımlar atılmaması izah edilebilir gibi değildir” dedi.

Ailenin direği kadınların sorunlarına çare üretilmemesinin çok garip olduğunu vurgulayan Aslan, “Kamu çalışanı kadınlarımızın kreş sorunu defalarca dile getirilmesine rağmen hala çözülmeyerek temennilerle geçiştirilmesinin sonuçları, bugün çocuklara işkencelerin yapıldığı merdiven altı kreşlerdeki bakmaya dayanamadığımız görüntülere yansımaktadır. Çalışan annenin bebeğini gözünü arkada bırakıp işe gittiği düşünülürse böyle bir çalışma hayatını Türk kadını hak etmemektedir. Özellikle sağlıkta nöbet ve ağır iş yükünü tahammül boyutunu çoktan aştığını görülmekte bu da kadın çalışanlarımızın aile ve sosyal yaşamlarını bile olumsuz etkilemektedir. Biz Türk Sağlık-Sen olarak kadınlarımız için iyi niyetli sözler yerine, çözüm odaklı düzenlemeler ve onların çalışma hayatını kolaylaştıracak yenilikler istiyoruz. Temenni veya kınama yerine bu anlamda adımlar atılırsa bir şeylerin değişeceğini biliyoruz.

Bu temenniyle Türk Sağlık-Sen olarak başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, toplumsal yaşamda ve sendikal hayatta mücadele eden kadınlarımıza başarılar diliyor ve kadınlarımızın tüm sorunlarının göstermelik tartışmalardan uzak bir şekilde çözüm odaklı olarak üstüne gidilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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