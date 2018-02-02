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Anasınıfı öğrencileri kütüphaneyle tanıştı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4-6 yaş gurubu anaokulu öğrencileri kütüphaneyi ziyaret ederek kitaplarla tanıştı.Sincik Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kütüphanenin minik misafirlerinin kitaplarla tanışması anaokulu öğrencilerini...

Anasınıfı öğrencileri kütüphaneyle tanıştı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4-6 yaş gurubu anaokulu öğrencileri kütüphaneyi ziyaret ederek kitaplarla tanıştı.Sincik Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kütüphanenin minik misafirlerinin kitaplarla tanışması anaokulu öğrencilerini...

02 Şubat 2018 Cuma 20:07
Anasınıfı öğrencileri kütüphaneyle tanıştı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4-6 yaş gurubu anaokulu öğrencileri kütüphaneyi ziyaret ederek kitaplarla tanıştı.

Sincik Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren kütüphanenin minik misafirlerinin kitaplarla tanışması anaokulu öğrencilerini sevindirdi.

Anaokulu Müdürü Nazif Erkut, anasınıfı öğrencilerine yönelik düzenledikleri etkinlik ile öğrencinin küçük yaşlarda kitaplarla tanıştırılmalarını hedeflediklerini dile getirdi. Amaçlarının, kütüphanelerinin bir kültür merkezi olduğunu minik öğrencilerine anlatmak olduğunu söyleyen Müdür Erkut, kütüphaneyi seven ve bu vesilelerle kitap ile iyi ilişkiler kuran öğrenciler yetiştirmek istediklerini vurguladı.

Ziyaret, kütüphanenin öğrenciler tarafından gezilmesinin ardından miniklere verilen ikramın ve hediyelerin ardından sona erdi.
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