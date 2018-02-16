Akedaş çalışma yaparken su borusu patladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Akedaş firmasına ait işçiler çalışma yaparken, su şebekesi patladı.

Olay, Fırat mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde meydana geldi. Akedaş firmasının elektrik pano yapımı için kazdıkları yerde su borusu patladı. Su borusunun patlaması sonucu cadde sular içersinde kaldı. Durumun ilçe Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne bildirilmesiyle yetkiler tarafından Mehmet Akif Ersoy Caddesinin suyu kesildi. Suyun kesilmesiyle beraber ilçe Belediyesi Su İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından zarar gören su borusu onarıldı.