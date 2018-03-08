AK Partili kadınlar Samsatlı depremzede kadınlarla buluştu

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen deprem dolayısıyla konteynırlarda yaşayan kadınlar AK Parti Samsat Kadın Kolları Başkanlığı koordinesinde bir araya geldi.

Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda bir araya gelen kadınların toplantısına Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, Belediye Başkanı Yusuf Fırat ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Tepe katıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zeliha Karakuş yaptığı konuşmasında, kendilerine her konuda destek olan Samsat Kaymakamı Sedat Sezik ve Belediye Başkanı Yusuf Fırat’a teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar gününün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Yusuf Fırat ise yaptığı konuşmasında, Samsatlı depremzede kadınların bir an önce konteynırlardan kurutularak kalıcı konutlara yerleştirilmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Son olarak bir konuşma yapan Samsat Kaymakamı Sedat Sezik ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, başta şehit aileleri olmak üzere bütün kadınların sağlık ve huzur içerisinde yaşamalarını temenni etti.