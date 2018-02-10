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AK Parti, Mahalle Başkanları toplantısı düzenledi

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 33 mahallenin başkanları ile istişare toplantısı düzenlendi.Keleş Konağında düzenlenen Mahalle Başkanları toplantısına Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet...

AK Parti, Mahalle Başkanları toplantısı düzenledi

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 33 mahallenin başkanları ile istişare toplantısı düzenlendi.Keleş Konağında düzenlenen Mahalle Başkanları toplantısına Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet...

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:49
AK Parti, Mahalle Başkanları toplantısı düzenledi

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından 33 mahallenin başkanları ile istişare toplantısı düzenlendi.

Keleş Konağında düzenlenen Mahalle Başkanları toplantısına Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan,Türk Parlamenterler Birliği Başkanı ve 22. 23. 24. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış katıldı.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, toplantının açılış konuşmasında mahalle başkanlarının önemli bir görev icra ettiğini belirterek, 2019 seçimlerinde partinin tüm organlarına önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Toplantıda Adıyaman Belediyesinin yaptığı hizmetler ve bu hizmetlerin mahallelere yansımaları ile ilgili Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, mahalle temsilcilerine bilgi verdi.

Başkan Kutlu ayrıca, belediye hizmetleri noktasında memnuniyetin arttırılması için mahalle temsilcileriyle daha sıkı bir işbirliği içerisinde olunması gerektiğini kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan ise toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “AK Parti bütün hücreleriyle çalışıyor. Çalışmaların nasıl yapıldığını partinin her kademesinde yapılan çalışmalar kontrol ediyor. Adıyaman’da aylık olarak düzenlediğimiz mahalle başkanları toplantısının bu ayki toplantısında Belediyenin çalışmaları anlatıldı. Belediye ile mahalle başkanları arasındaki irtibatın arttırılması, 2019 seçimlerinde daha güçlü bir çalışma ortamının oluşturulması, mahallede yaşanılan aksaklıkların giderilmesi gerektiği konuşuldu. Mahalle başkanlarımızın yanı sıra daha evvel Adıyaman’da siyaset yapmış, eski belediye başkanlarımız Abdulkadir Kırmızı, Necip Büyükaslan, eski milletvekilimiz Ahmet Doğan, Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ramazan Acar’da toplantımıza katıldı. Yani kısacası Adıyaman buradaydı” dedi.
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