Aile Ağacı Projesi ile Adıyaman daha da yeşillenecek

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Birimi tarafından Kuştepe Köyü Sağlık Evinin bahçesinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mustafa Kutlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Nurettin Karakayalı ve sağlık çalışanları katıldı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz ağaç dikmenin önemine değinerek, bu etkinliğin yeni projelere vesile olacağını dile getirdi ve her sağlık çalışanı ailesinin dikili bir ağacı olsun ifadelerini kullandı. Müdür Öz, “Bizim için ciddi ve önemli sağlık hizmetlerinin verilmesinde büyük başarı öyküsü olan, vatandaş memnuniyetini arttıran ve takdir toplayan, hangi pozisyonda olursa olsun hiç fark gözetmeksizin, tüm kadın çalışan personellerimizi onure etmek için bu özel günde personellerimizin katılımlarıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Sağlık personelimizin ismini taşıyan ağaçlar olacak” dedi.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü de kutladığını dile getiren Müdür Erdoğan Öz, “Kadınlar varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların kaynağıdır. Sağlık kurumlarımızda görev yapan kadın çalışanlarımız başta olmak üzere, şehit ve gazi annelerimizin ve tüm kadınlarımızın bu özel günlerini en kalbi duygularla kutluyorum” ifadelerini kullandı.