AGAD Başkanı Aslan ile Milletvekili Fırat bir araya geldi

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ı Türkiye Büyük Millet Meclisi makamında ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek basının her daim siyasilerin sesi, gözü ve kulağı olduğunu söyledi. Milletvekili Fırat, "Adıyaman basının güçlü ve kapsamlı oluşu biz siyasetçiler için son derece önemlidir. Özellikle yaptığımız çalışmaların kamuoyuna duyurulmasında, kamu vazifesi gören basın kuruluşlarımızın emektarları kısıtlı ve zor şartlar altında görevlerini yaptıklarını biliyoruz. Bu mesleğin en güzel yanlarından biri de Adıyaman’ın hak ve menfaatlerini koruma adına yapılıyor olmasıdır. Gazetecilerin yaşadığı sorun ve sıkıntıları çözümü noktasından Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bu anlamda AGAD Başkanı İbrahim Aslan’a ve yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Adıyaman’da devam eden projelerle ilgili AGAD Başkanı İbrahim Aslan’a bilgi de veren Milletvekili İbrahim Halil Fırat, “AK Parti iktidarı ile birlikte son 16 yılda Adıyaman büyük bir değişim dönüşüm yaşadı ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen illeri arasına girdi. Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi Adıyaman’da da modern şehircilik ve gelişme anlamında büyük bir ivme kazandı. Adıyaman’ın geleceğini şekillendirme de önemli adımlar olan ulaşım, eğitim, tarım, sağlık ve sulama projelerinde büyük mesafeler kat edildi. Diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte mesaimizin büyük bir bölümünü Adıyaman’da devam eden projeler ve planlanan projeler üzerinde çalışıyoruz. Örneğin asrın projesi olan Nissibi Köprüsü ile Kahta arasında devam eden bağlantı yolunun tamamlanmasıyla Adıyaman bölgenin cazibe merkezlerinden bir olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın müjdelediği Hızlı Tren Projesi ile ilgili çalışmalarımız da tüm hızıyla devam etmektedir. Aynı şekilde Adıyaman’ın birinci sınıf tarım arazilerini su ile buluşturacak, içme ve kullanma amaçlı bir proje olan Koçali Barajında inşaat çalışmalar devam ediyor. Bir turizm bölgesi olan Adıyaman’ın en büyük ihtiyaçlarından biri olan Panorama ve Arkeoloji Müzesi ile ilgili yakın bir zamanda inşaat çalışmaları başlayacak. Yapımında sona gelinen Hizmetİçi Eğitim Merkezinin hizmete sunulmasıyla birlikte Adıyaman, uluslararası birçok konferans, toplantı ve etkinliklere ev sahipliği yapmış olacaktır. Aynı şekilde birçok kurum binalarının yenilenmesi Adıyaman’a ayrı bir hava kattı. Özellikle hali hazırda inşaat çalışmaları devam eden ve adeta külliye şeklinde hizmet everecek olan, Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak inşa edilen yeni valilik binasını 1 yıl içerisinde bitirilmesini hedefliyoruz. Bu ve bunlara benzer onlarca projenin devam ettiği Adıyaman ve ilçelerinde çalışmaları yakından takip ederek kamuoyuna duyuran basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan’ın ziyareti ise bizleri ayrıca onurlandırdı. Kendisine ve AGAD üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan ise kabullerinden dolayı Milletvekili Fırat’a teşekkür ederek “Milletvekilimiz İbrahim Halil Fırat Adıyaman için son derece önemli bir milletvekili. Çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Adıyaman’a gelen ve gelecek olan yatırımlar konusunda Milletvekili Fırat üzerine düşen görevi fazlasıyla yapıyor. Bizlerde Adıyaman’a gelen hizmetlerin verimliliği konusunda fikir geliştirip kendileriyle paylaşıyoruz. Biliyoruz ki, konu ne olursa olsun ortak akıl, birlik ve beraberlik içerisinde sorunlar çözüme kavuşur. Adıyaman’da gazeteciler sadece kamuoyunu bilgilendirmek dışında, ilin her alanda gelişim sağlaması için önemli bir rol üstlenir. Yatırımlar ve hizmetler ekseninde Milletvekilimiz İbrahim Halil Fırat’ın yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisine meclis çalışmalarında ve hizmetler noktasında yapacağı hizmetlerden dolayı şimdiden başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.