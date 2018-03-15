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Afrin’de yaralanan asker memleketi Adıyaman’a getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan ve havan topu saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük, memleketi Adıyaman’a getirildi.Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na...

Afrin’de yaralanan asker memleketi Adıyaman’a getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan ve havan topu saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük, memleketi Adıyaman’a getirildi.Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na...

15 Mart 2018 Perşembe 22:42
Afrin’de yaralanan asker memleketi Adıyaman’a getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan ve havan topu saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük, memleketi Adıyaman’a getirildi.

Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük (25), 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesi yakınlarında terör örgütlerince yapılan havan topu saldırısında yaralandı. Uzman Çavuş Küçük, ilk olarak Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 gün boyunca hastanede tedavi edilen Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük, daha sonra ambulansla yakınlarının da eşliğiyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Sağ bacağından yaralanan ve genel durumu iyi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Küçük’ü hastane girişinde Adıyaman Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, eşi Fatma Kulalar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, askeri personel ve yakınları tarafından karşılandı.

Piyade Uzman Çavuş olan Adıyamanlı Yasin Küçük’ün babası Abdullah Küçük, çocuğunun sağlık durumunun iyi olmasına oldukça sevindiğini dile getirerek, “Allah devletimize zeval vermesin. Allah düşmanlarımızı ilk önce ıslah etsin daha sonra kahrı perişan eylesin. Çok iyi durumu güzel. Devletimize karşı herhangi bir şeyin olmaması gerekiyor. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Küçük’ün 1 yıldır evli olduğu ve eşi Gülbahar Küçük ile birlikte çocuk bekledikleri öğrenildi.

Son Güncelleme: 16.03.2018 00:26
Anahtar Kelimeler:
AdıyamanPiyade Uzman Çavuş Yasin Küçük
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