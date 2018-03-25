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Afrin Şehidi Mevlid-i Şerif ile anıldı

Afrin Bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan için şehadetinin 40. gününde mevlit okutuldu.Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak, dost ve kardeş bölge halkını bölücü terör örgütünün...

Afrin Şehidi Mevlid-i Şerif ile anıldı

Afrin Bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan için şehadetinin 40. gününde mevlit okutuldu.Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak, dost ve kardeş bölge halkını bölücü terör örgütünün...

25 Mart 2018 Pazar 18:57
Afrin Şehidi Mevlid-i Şerif ile anıldı

Afrin Bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan için şehadetinin 40. gününde mevlit okutuldu.

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak, dost ve kardeş bölge halkını bölücü terör örgütünün baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin Bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan için şehadetinin 40. gününde mevlidi şerif okutuldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın Suvarlı Beldesi Taziye Evinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, Halil İbrahim Fırat, Salih Fırat, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına doğru başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın bekası, milletin birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden Afrin Şehidi Uzman Çavuş Enes Sarıaslan ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.

Okunan Mevlid-i Şerifin ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı, acılı baba İmam Sarıaslan’a, başsağlığı ve sabır diledi.
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