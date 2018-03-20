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Adıyamanlı sporcu oryantringte birinci oldu

Türkiye Oryantiring Federasyon Başkanlığı tarafından İzmir’in Urla ilçesinde gerçekleştirilen 4. Kademe Oryantiring Yarışmasında E-21 B kategorisinde Adıyaman Doğa Sporları Kulübü sporcusu Abdulmecit Aydınğolu ilk gün orta mesafe yarışmalarında...

Adıyamanlı sporcu oryantringte birinci oldu

Türkiye Oryantiring Federasyon Başkanlığı tarafından İzmir’in Urla ilçesinde gerçekleştirilen 4. Kademe Oryantiring Yarışmasında E-21 B kategorisinde Adıyaman Doğa Sporları Kulübü sporcusu Abdulmecit Aydınğolu ilk gün orta mesafe yarışmalarında...

20 Mart 2018 Salı 15:46
Adıyamanlı sporcu oryantringte birinci oldu

Türkiye Oryantiring Federasyon Başkanlığı tarafından İzmir’in Urla ilçesinde gerçekleştirilen 4. Kademe Oryantiring Yarışmasında E-21 B kategorisinde Adıyaman Doğa Sporları Kulübü sporcusu Abdulmecit Aydınğolu ilk gün orta mesafe yarışmalarında birinci oldu.

Elde ettiği dereceden dolayı oryantiring sporcusu Abdulmecit Aydınğolu’nu tebrik eden Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Türkiye’nin çeşitli illerinden 1624 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen müsabakalarda göstermiş olduğun başarı hepimizi çok mutlu etti. 6- 8 Nisan tarihleri arasında Bolu’da yapılacak olan Türkiye Oryantring Şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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