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Adıyaman’ın ilk AVM’si açılıyor

Adıyaman’da yaklaşık 800 kişinin istihdam edileceği ve kentin ilk alış veriş merkezi olacak olan Adıyaman Park AVM 23 Mart tarihinde açılacak.Adıyaman Park AVM’nin yatırımcı işadamlarından olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa...

Adıyaman’ın ilk AVM’si açılıyor

Adıyaman’da yaklaşık 800 kişinin istihdam edileceği ve kentin ilk alış veriş merkezi olacak olan Adıyaman Park AVM 23 Mart tarihinde açılacak.Adıyaman Park AVM’nin yatırımcı işadamlarından olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:11
Adıyaman’ın ilk AVM’si açılıyor

Adıyaman’da yaklaşık 800 kişinin istihdam edileceği ve kentin ilk alış veriş merkezi olacak olan Adıyaman Park AVM 23 Mart tarihinde açılacak.

Adıyaman Park AVM’nin yatırımcı işadamlarından olan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, yaklaşık 150 milyon TL’lik yatırım ile açılışı yapılacak olan AVM ile ilgili yaptığı açılışta, yatırımın hem sosyal hem de ekonomik yönden katkısının olacağını vurguladı.

Mustafa Uslu, 85 bin metrekare inşaat alanı, 27 bin 500 metrekare kiralanabilir alanıyla 120 işletmenin faaliyet göstereceğini belirterek, AVM’nin yaklaşık 40 bin metrekarelik otoparkın olacağını söyledi.

Mustafa Uslu, “Kiralanabilir 120 işyerimiz var ancak bazı kiracılar 2-3 işyerini birleştirdikleri için 105 işletme olacak. Bunun yüzde 80’i kiralandı. Adıyaman Park bünyesinde 100 kişi istihdam edilecek, işletmelerde de ortalama 700 kişi istihdam edilecek. Yaklaşık 800 civarında istihdam olacak. Yaklaşık 150 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

Sosyal anlamda çok önemlidir. Adıyaman’a sosyal yönden ciddi bir katkısı olacak. AVM’ler sadece alışveriş alanı değildir. AVM’ler bir yaşam alanıdır. İnsanların özellikle hafta sonu gelip gününü burada geçirdiği bir yerdir. Sabah kahvaltısından, akşam yemeğine kadar, sinema, eğlence merkezinin olduğu bir alandı. Adıyaman Park Adıyaman’a değer katan bir yatırımdır. Hem ekonomik hem de sosyal yönde bir değer katacaktır. AVM’ler gelişmişliğin bir göstergesidir” dedi.
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