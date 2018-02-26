Adıyaman’da Vergi Haftası kutlanmaya başlandı

Adıyaman’da, 29. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtına bırakılan çelenk sonrası Adıyaman Defterdar Vekili Ali Kaydak, defterdarlık birim müdürleri ve çalışanları, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret etti.

Defterdar Vekili Kaydak ziyarette, Vali Kalkancı’nın yakasına Vergi Haftası konulu rozeti takarak, çiçek takdim etti. Defterdar Vekili Ali Kaydak ve defterdarlık çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Vatandaşlarımıza yönelik tüm kamu hizmetlerinin, seri ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağın yaratılmasında vergi gelirleri büyük önem taşımaktadır. Vergi bilincinin yerleştirilmesi amacına yönelik olarak bu yıl 29.’ncusunu kutladığımız Vergi Haftası dolayısıyla, vergisini zamanında ödeme gayretinde olan tüm mükelleflerimize ilimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine sağladıkları katkı için teşekkür ediyoruz. Özveri ile çalışan tüm defterdarlık personelimizin Vergi Haftasını kutluyor, mükelleflerimizin bol ve kazançlı bir yıl geçirmelerini diliyorum” dedi.

Vergi Haftası etkinlikleri boyunca defterdarlık tarafından Adıyaman’daki kamu kurum ve kuruluşları, vergi mükellefleri, odalar ve meslek kuruluşları ziyaret edilerek, okullarda konferanslar verilecek.