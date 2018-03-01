Adıyaman’da okuma yazma seferberliği başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yurt genelinde başlatılan Okuma ve Yazma Seferberliği Adıyaman’da da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Türkiye genelinde başlattığı Okuma ve Yazma Seferberliği projesi kapsamında, Adıyaman’da Vali Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda bir toplantı yapıldı.

Toplantıya Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, ilgili kurum amirleri, şube müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Başlatılan okuma yazma seferberliği ile Adıyaman’da okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşılması hedefleniyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Ülkemizde herhangi bir nedenle eğitim öğretim hakkından yararlanamayan veya temel eğitimini tamamlayamayan vatandaşlarımızın okuryazar hale gelebilmeleri ve yarım kalan eğitimlerini tamamlayabilmeleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yurt genelinde okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Cumhurbaşkanımız ve muhterem eşleri tarafından başlatılan bu kampanyayı çok önemsiyoruz. İlimizde 2016 yılı TÜİK verilerine göre halen 36 bin 848 kişinin okuma yazma bilmiyor olması bu seferberliğin önemini işaret ediyor. Bu seferberlik kapsamında, Adıyaman’da okuma yazma bilmeyenlerin tespiti amacıyla gerekli alan taramaları başlatılmış olup, il genelinde okuma yazma bilmeyen vatandaşların 1. kademe yetişkin okuma yazma kurslarına katılmaları sağlanarak, okuryazar hale getirilmesi ve ilkokul düzeyinde öğrenim görmeleri sağlayacak olan 2. kademe yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. Seferberlik çerçevesinde okullarımızda öğrencilere dağıtılan formların geri dönüşü ve yapılan alan taramalarında bugüne kadar bin 494 kişinin başvurusu alınmıştır. Bu vatandaşlarımız için 5 Mart 2018 tarihinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde okuma yazma kursları başlatılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından okuma yazma kurslarına katılacak olan kursiyerlere dağıtılmak üzere 4 bin 700 adet kitap gönderilmiştir. Valilik olarak bu kampanyaya tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde üstümüze düşeni vazifeyi en iyi şekilde yerine getireceğiz” dedi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın okuma yazma seferberliği kampanyası ile ilgili yaptığı konuşmasının ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, Hayat Boyu Öğrenme programı kapsamında Halk Eğitim Merkezinin yaptığı faaliyet ve çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.