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Adıyaman’da kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman’da kitap okuma etkinliği düzenlendi.Demokrasi Parkında gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde 7’den 70’e herkes kitap okudu. "Okumak değiştirir" sloganıyla gerçekleştirilen...

Adıyaman’da kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman’da kitap okuma etkinliği düzenlendi.Demokrasi Parkında gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde 7’den 70’e herkes kitap okudu. "Okumak değiştirir" sloganıyla gerçekleştirilen...

28 Mart 2018 Çarşamba 17:13
Adıyaman’da kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi

54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman’da kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Demokrasi Parkında gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinde 7’den 70’e herkes kitap okudu. "Okumak değiştirir" sloganıyla gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı M. Sait Kutlu, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, çeşitli siyasi ve sivil toplum temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılan öğrencilerin yanı sıra parkta oturan vatandaşlara da kitaplar dağıtıldı. Etkinlikte herkes 1 saat boyunca kitap okudu.
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