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Adıyaman’da ambulans sayısı 53’e yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman’a gönderilen 2 adet yeni ambulans ile birlikte 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan ambulans sayısı 53’e yükseldi.Adıyaman Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen tören ile yeni ambulansların...

Adıyaman’da ambulans sayısı 53’e yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman’a gönderilen 2 adet yeni ambulans ile birlikte 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan ambulans sayısı 53’e yükseldi.Adıyaman Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen tören ile yeni ambulansların...

29 Mart 2018 Perşembe 16:53
Adıyaman’da ambulans sayısı 53’e yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman’a gönderilen 2 adet yeni ambulans ile birlikte 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan ambulans sayısı 53’e yükseldi.

Adıyaman Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen tören ile yeni ambulansların anahtarları sürücülere teslim edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından 112 Acil Sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Adıyaman’a gönderilen ambulansları Çelikhan ve Sincik ilçesinde kullanılacak.

Çelikhan ve Sincik ilçelerinde bulunan acil sağlık hizmetleri istasyonlarında hizmet verecek olan 2 adet tam donanımlı (4x4) ambulanslar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz ve müdürlük yetkililerinin katılımı ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliğine teslim edildi.

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, Adıyaman’da acil sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde hizmet vermeye devam ettiğini ve son 2 ambulanslarla birlikte ambulans sayısının 53’e çıktığını belirtti.

Erdoğan Öz, il genelinde 29 istasyon bulunduğunu ifade ederek, 2 adet ambulansın coğrafi ve iklimsel şartların göz önünde bulundurulduğunu ve bu nedenden dolayı Çelikhan ve Sincik ilçelerine gönderildiğini dile getirdi.
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