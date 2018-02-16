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Adıyaman’da 20 farklı noktada huzur uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından 20 farklı noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi.Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü,...

Adıyaman’da 20 farklı noktada huzur uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından 20 farklı noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi.Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü,...

16 Şubat 2018 Cuma 10:57
Adıyaman’da 20 farklı noktada huzur uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından 20 farklı noktada huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adıyaman merkez ve ilçeleri de dahil 20 farklı noktada huzur uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalar kapsamında durdurulan araçlar didik didik aranırken araçlarda bulunan şahısların üst aramaları ve GBT sorgulamaları gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamalarının yanı sıra umuma açık yerlerde de incelemelerde bulunuldu. Kafeler, çay ocakları, parklar, kıraathanelerde inceleme yapan polis ekipleri denetimler kapsamında kişilerin üst aramaları ve GBT sorgulamaları yaptı.

Halkın can ve mal güvenliğinin korunması açısından uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği öğrenildi.
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