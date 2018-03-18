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Adıyaman’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi kutlamaları

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıl dönümü Adıyaman’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.Adıyaman Şehitliği önündeki anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz...

Adıyaman’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi kutlamaları

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıl dönümü Adıyaman’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.Adıyaman Şehitliği önündeki anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz...

18 Mart 2018 Pazar 12:22
Adıyaman’da 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi kutlamaları

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıl dönümü Adıyaman’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Adıyaman Şehitliği önündeki anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıl dönümü etkinlikleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Saygı atışı sonrasından sonra günün anlam ve önemine ilişkin Adıyaman Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar tarafından konuşmalar yapıldı. Daha sonra şehitlikte mezarlara karanfil bırakılarak, şehitlikte dua edildi. Şehitlikte duygusal anlar yaşandı.

Düzenlenen programa, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Adıyaman Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, TÜMŞAD Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.
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