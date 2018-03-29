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Adıyaman Üniversitesinde okuma etkinliği

Adıyaman Üniversitesi Kültürel Hazine Topluluğu tarafından Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Üniversitede de kitap okuma etkinliği düzenlendi.Üniversitenin Merkez Külliyesi Gençlik Meydanında düzenlenen...

Adıyaman Üniversitesinde okuma etkinliği

Adıyaman Üniversitesi Kültürel Hazine Topluluğu tarafından Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Üniversitede de kitap okuma etkinliği düzenlendi.Üniversitenin Merkez Külliyesi Gençlik Meydanında düzenlenen...

29 Mart 2018 Perşembe 15:13
Adıyaman Üniversitesinde okuma etkinliği

Adıyaman Üniversitesi Kültürel Hazine Topluluğu tarafından Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında tüm Türkiye’de olduğu gibi Üniversitede de kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Üniversitenin Merkez Külliyesi Gençlik Meydanında düzenlenen etkinlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler hazır bulundu. Üniversitenin kütüphanesinden temin edilen kitaplar okundu.

Üniversitenin kütüphanesinde 100 bini aşkın kitap bulunduğunu vurgulayan Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, etkinliğe katılan akademik ve idari çalışanlar ile öğrencilere teşekkür ederek okuma alışkanlığının edinilmesi için her hafta bu etkinliğin tekrar edileceğini söyledi.
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