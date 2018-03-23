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Adıyaman Üniversitesinde kültür buluşması

Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin her bölgesinden öğrenci barındırırken, farklı kültürlerin kaynaşmasına da zemin hazırlıyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 15 bin 578 öğrencisi, Doğu Anadolu Bölgesinden 2 bin 27, Akdeniz...

Adıyaman Üniversitesinde kültür buluşması

Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin her bölgesinden öğrenci barındırırken, farklı kültürlerin kaynaşmasına da zemin hazırlıyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 15 bin 578 öğrencisi, Doğu Anadolu Bölgesinden 2 bin 27, Akdeniz...

23 Mart 2018 Cuma 13:07
Adıyaman Üniversitesinde kültür buluşması

Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin her bölgesinden öğrenci barındırırken, farklı kültürlerin kaynaşmasına da zemin hazırlıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 15 bin 578 öğrencisi, Doğu Anadolu Bölgesinden 2 bin 27, Akdeniz Bölgesinden bin 934, İç Anadolu Bölgesinden 474, Karadeniz Bölgesinden 324, Ege Bölgesinden 157 ve Marmara Bölgesinden 93 öğrenci olmak üzere 20 bin 588 öğrenci Adıyaman Üniversitesinde eğitim görüyor.

Bünyesinde farklı ülkelerden yabancı uyruklu öğrencileri de barındıran Adıyaman Üniversitesi, 72’si Suriye’den, 4’ü Azerbaycan’dan, 3’ü Türkmenistan’dan, 3’ü İran’dan, 2’si Filistin’den, 2’si Irak’tan, 2’si Somali’den, 2’si Suudi Arabistan’dan, 1’i Belçika’dan, 1’i Yemen’den, 1’i de Rusya’dan olmak üzere toplamda 93 yabancı uyruklu öğrenci eğitim-öğretim görmeye devam ediyor.

Farklı kültürdeki, ırktaki insanların bir araya gelerek sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı içerisinde kaynaşmasına zemin hazırladıklarını söyleyen Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, "Bugün dünyadaki savaşların nedenlerinin başında bir arada yaşayamama ve saygı eksikliği gibi konular yer alıyor. İnsanlar, tarih boyunca topluluk halinde yaşamışlardır. Birlikte yaşayarak güçlükleri kolayca aşarlar. Biz de üniversitemizde öğrencilerimize bir arada yaşamanın önemine vurgu yapmaya çalıştık. Öğrencilerimize iyiliği, güzelliği aşılamaya çalıştık. Bu güzel ortamın tüm dünyaya yayılmasını da temenni ederken tüm insanlara savaşsız, çocukların ölmediği, mazlumların ezilmediği, sevgi, saygı ve barış dolu bir dünya diliyorum” diye konuştu.
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