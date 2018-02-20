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Adıyaman Üniversitesinde Gençlik ve Bağımlılık konulu söyleşi

Adıyaman Üniversitesi Yeşilay Topluluğu tarafından Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Yeşil Sahne Söyleşileri kapsamında Gençlik ve Bağımlılık konulu söyleşi programı düzenlendi.Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez Gençlik Komisyonu Başkanı...

Adıyaman Üniversitesinde Gençlik ve Bağımlılık konulu söyleşi

Adıyaman Üniversitesi Yeşilay Topluluğu tarafından Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Yeşil Sahne Söyleşileri kapsamında Gençlik ve Bağımlılık konulu söyleşi programı düzenlendi.Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez Gençlik Komisyonu Başkanı...

20 Şubat 2018 Salı 13:21
Adıyaman Üniversitesinde Gençlik ve Bağımlılık konulu söyleşi

Adıyaman Üniversitesi Yeşilay Topluluğu tarafından Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Yeşil Sahne Söyleşileri kapsamında Gençlik ve Bağımlılık konulu söyleşi programı düzenlendi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez Gençlik Komisyonu Başkanı İsmail Memiş ve Oyuncu Burak Aslan’ın katıldığı söyleşi programı Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Söyleşi programına, Adıyaman Vali Yardımcısı Yasin Yunak, Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler ve Yeşilay gönüllüleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, amaçlarının sağlıklı bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadelenin geniş paydaşların yer alabileceği büyük bir alan olduğunun altını çizen Başkan Özöncel, "Bağımlılık konusunda her kurum ve sivil toplum kuruluşunun üzerine düşen görevler var. El ele vererek üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Gençlerimizi topluma faydalı, bağımlılığı olmayan bireyler olarak yetiştirmeliyiz” dedi. Moderatörlüğünü Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez Gençlik Komisyonu Başkanı İsmail Memiş’in yaptığı söyleşi programında oyuncu Burak Aslan, moderatör ve dinleyicilerden kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Programın ardından Vali Yardımcısı Yasin Yunak, Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya tarafından katımcılara plaket ve üniversite merkez külliyesinde kendi adlarına dikilmiş olan fidanların sertifikası takdim edildi.
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