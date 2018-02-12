Adıyaman Müzesine ziyaret ücretsiz

Adıyaman Müzesinde ki eserler 2018 yılı başı itibariyle ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman Müzesinin ziyaretini ücretsiz yaptı. Pazartesi günleri ziyaretçiye kapalı olan Adıyaman Müzesi haftanın diğer günlerinde ziyarete açık.

Dört yıldan beri ücretli olan Adıyaman Müzesini 2017 yılında 6 bin 569 kişi ziyaret etti. Poleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Yeni Asur Çağı, Helenistik, Roma, Bizans, İslami, Selçuklu Osmanlı dönemine ait çeşitli tarihi eserlerin yanında etnografik eserler yer alıyor. Toplam 30 bin eserin bulunduğu Müzede bin 300 eser sergileniyor.