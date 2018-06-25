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Adıyaman dijital hastane unvanı teşekkürüne layık görüldü

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bütün sağlık tesisleri dijital hastane unvanı teşekkürüne layık görüldüHastanelerin dijital seviyelerinin arttırılması ve HIMSS EMRAM Seviye 6 ve Seviye 7 hedeflerine ulaşılması...

Adıyaman dijital hastane unvanı teşekkürüne layık görüldü

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bütün sağlık tesisleri dijital hastane unvanı teşekkürüne layık görüldüHastanelerin dijital seviyelerinin arttırılması ve HIMSS EMRAM Seviye 6 ve Seviye 7 hedeflerine ulaşılması...

25 Haziran 2018 Pazartesi 18:57
Adıyaman dijital hastane unvanı teşekkürüne layık görüldü

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren bütün sağlık tesisleri dijital hastane unvanı teşekkürüne layık görüldü

Hastanelerin dijital seviyelerinin arttırılması ve HIMSS EMRAM Seviye 6 ve Seviye 7 hedeflerine ulaşılması amacıyla Dijital Hastane Değerlendirme Çalıştaylarının ikincisi Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde 22 Haziran 2018 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Bu toplantıya Gaziantep hastanelerinin yanı sıra Adıyaman, Hatay, Adana, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin, Osmaniye, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ illerindeki hastanelerden yöneticiler katılım gösterdi.

Toplantıda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Burhan Dost ve Hatay İl Sağlık Müdürlüğü adına Mehmet Döner tarafından ‘HIMSS Seviye 6 Süreçleri’ sunumu gerçekleştirildi.

2017 yılında bünyesinde bulunan bütün hastanelere Dijital hastane unvanı kazandırarak büyük bir başarıya imza atan Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiyede A,B,C,D grubu hastaneleri ile HIMSS sertifikası alan 2. il ve hali hazırdaki 8 ilden biri olmayı başardı. Medipol Üniversitesi yetkilileri bu başarı sebebiyle Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne özel teşekkür etti.

Tüm verilerin dijital ortamda işlenmesini ve görülmesini sağlayan sistem sayesinde hasta ve çalışan güvenliği yanı sıra hasta bakım kalitesinde artışlar sağlandı.
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