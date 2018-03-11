Adıyaman 1954spor: 3-Elazığ Yolspor: 2

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, ligin ikinci yarısında Elazığ Yolspor’u 3-2 mağlup etti.
Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçın başlama vuruşuyla birlikte maçın ilk yarısında Adıyaman 1954 Spor oyuncularından Doğukan Genç’in maçın 14. Dakikasında attığı golle skor 1-0 oldu. Binlerce Adıyaman 1954spor taraftarının sloganlar atıp destek verdiği maçın 32. Dakikasında Adıyaman 1954spor futbolcusu Hakan Doğan’ın topu ağlarla buluşturmasıyla skor 2-0 oldu. Oldukça çekişmeli geçen maçın 35. Dakikasında Elazığ Yolspor futbolcularından Muhammed Ali Polat’ın golüyle maç 2-1 oldu. Maçın 39. Dakikasında Adıyaman 1954spor futbolcularından Kaan Yıldırım’ın attığı golle skor 3-1 oldu. Maçın ikinci yarısının 50. Dakikasında Elazığ Yolspor futbolcularından Muhammed Ali Polat’ın attığı golle maçın skorunu belirledi. maç 3-2 sona erdi.Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, Yeşilpark İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Güleş, taraftarlarla birlikte maçı taraftarlar tribününden izledi.