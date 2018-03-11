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Adıyaman 1954spor: 3-Elazığ Yolspor: 2

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, ligin ikinci yarısında Elazığ Yolspor’u 3-2 mağlup etti.Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçın başlama vuruşuyla birlikte maçın ilk yarısında Adıyaman 1954 Spor oyuncularından...

Adıyaman 1954spor: 3-Elazığ Yolspor: 2

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, ligin ikinci yarısında Elazığ Yolspor’u 3-2 mağlup etti.Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçın başlama vuruşuyla birlikte maçın ilk yarısında Adıyaman 1954 Spor oyuncularından...

11 Mart 2018 Pazar 17:28
Adıyaman 1954spor: 3-Elazığ Yolspor: 2

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, ligin ikinci yarısında Elazığ Yolspor’u 3-2 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçın başlama vuruşuyla birlikte maçın ilk yarısında Adıyaman 1954 Spor oyuncularından Doğukan Genç’in maçın 14. Dakikasında attığı golle skor 1-0 oldu. Binlerce Adıyaman 1954spor taraftarının sloganlar atıp destek verdiği maçın 32. Dakikasında Adıyaman 1954spor futbolcusu Hakan Doğan’ın topu ağlarla buluşturmasıyla skor 2-0 oldu. Oldukça çekişmeli geçen maçın 35. Dakikasında Elazığ Yolspor futbolcularından Muhammed Ali Polat’ın golüyle maç 2-1 oldu. Maçın 39. Dakikasında Adıyaman 1954spor futbolcularından Kaan Yıldırım’ın attığı golle skor 3-1 oldu. Maçın ikinci yarısının 50. Dakikasında Elazığ Yolspor futbolcularından Muhammed Ali Polat’ın attığı golle maçın skorunu belirledi. maç 3-2 sona erdi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, Yeşilpark İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Güleş, taraftarlarla birlikte maçı taraftarlar tribününden izledi.
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