Adıyaman 1954 Spor şampiyonluğunu ilan etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

En yakın rakibi 62 Pertek Spor’u kendi evinde ağırlayan Adıyaman 1954 Spor, rakibini 1-0 yenmeyi bildi. Ligin bitimine 2 hafta kala rakibiyle arasındaki puan parkını 9’a çıkartan Adıyaman 1954 Spor, 3. Lig yolunda en zor virajı geçti. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçın 2. dakikasında ev sahibi takımın golünü Hakan Doğan attı.

Maç öncesinde Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri Adnan Boynukara, 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ve protokol üyeleri sahaya inerek taraftarları selamladı. Tribünlerin tamamen dolduğu ve yaklaşık 10 bin taraftarın izlediği maçı izlemeye gelen bir çok taraftar tribünlere giremedi.

Ali Rıza Altınbakır’ın yönettiği maçın 2. dakikasında Adıyaman 1954 Spor’un gölünü Hakan doğan’ın atmasının ardından, yaşanan pozisyonlar göle çevrilemedi.

Doksan dakikanın sonunda maçın bitiş düdüğü ile birlikte Atatürk Stadında meşaleler yakıldı. Maç sonrası Atatürk Stadında şenlik havası hakimdi. Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu eline aldığı bayrak ile sahada tur attı. Şampiyonluğunu ilan eden ev sahibi takımın taraftarları sahaya inerek, şampiyonluk sevinci yaşadı. Kulüp Başkanı Hüseyin Koç omuzlara alınarak, “En büyük başkan bizim başkan” sloganları atıldı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, şampiyonluğu hak ettiklerini belirterek, “En yakın rakibimiz olan 62 Pertek Spor’u kendi evimizde yenerek, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonlumuzu ilan ettik. Her şey bitmedi. Bundan sonra oynayacağımız Play-Off maçından da gelip gelerek 3. Lige çıkmak istiyoruz. Bir üst ligde de iyi bir takım oluşturarak, oradan da 2. Lige çıkmak istiyoruz. Bu gün muhteşem bir taraftar önünde oynadık. Taraftarımızın bir çoğu tribünün kapasitesinden dolayı maçı izleyemedi. O taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bu takım, bu taraftar ve bu kent birlik olduğunda biz daha çok güzel şampiyonluklar yaşayacağız” dedi.

Maç sonrası taraftarlar Sümer Meydanında ki Atatürk Heykeli etrafından sevinç gösterilerine devam etti. Burada da binlerce taraftar dakikalarca süren sevinç gösterileri yaptı. Taraftarlara sürücülerle destek verdi.