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Adışaman’da Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Taekwondo İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.Taekwondo salonunda, gençler kız- erkek ile yıldızlar kız - erkek kategorilerinde yapılan tekvando il...

Adışaman’da Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Taekwondo İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.Taekwondo salonunda, gençler kız- erkek ile yıldızlar kız - erkek kategorilerinde yapılan tekvando il...

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:20
Adışaman’da Taekwondo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Taekwondo İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Taekwondo salonunda, gençler kız- erkek ile yıldızlar kız - erkek kategorilerinde yapılan tekvando il birinciliği müsabakalarında sporcular kıyasıya yarıştı.

Müsabakalar sonunda sporcularla bir süre sohbet eden Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Gelecekte çok başarılı birer milli sporcu olacağınıza inanıyorum. Bunun için çalışmalarınızı geleceğe dönük olarak programlı bir şekilde sürdürmenizi diliyorum” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik eden Müdür Keleş, sporculara madalyalarını takdim etti.
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