9. Uluslararası Arapça Etkinlik yarışması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve her yıl Türkiye genelinde düzenlenen 9.Uluslararası Arapça Yarışması Adıyaman il elemeleri Şehit Akif Güleş İmam Hatip Ortaokulu koordinatörlüğünde düzenlendi.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunun ev sahipliğini üstlendiği il elemelerine 10 İmam Hatip Ortaokulu katıldı. Şiir, şarkı ve metin canlandırma kategorileri olmak üzere üç dalda gerçekleştirilen Arapça Etkinlik yarışmasına katılan tüm öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Açılış Konuşmasını ev sahibi okul Müdürü Nevzat Yiğit yaparak, tüm katılımcılara ve yarışmacılara başarılar dileyerek, yarışmalara katkı sağlayan kişilere teşekkür etti.

Düzenlenen yarışmaların şiir kategorisinde birinciliği Gölbaşı İ.H.O., ikinciliği Şehit Akif Güleş İ.H.O., üçüncülüğü ise Besni İ.H.O. elde etti.

Şarkı kategorisinde birinciliği Gölbaşı İ.H.O., ikinciliği Kahta Turgut Özal İ.H.O., üçüncülüğü ise Fatih İ.H.O. elde ederken, Metin Canlandırma da ise birinciliği Şehit Akif Güleş İ.H.O., ikinciliği Kahta Turgut Özal İ.H.O., üçüncülüğü ise Gölbaşı İ.H.O. kazandı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışma katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya , Şube Müdürleri Ramazan Kurkut ve Mustafa Gümüş ile Okul Müdürü Nevzat Yiğit tarafından hediyeler verildi.