Zahit Balbay’dan vefa örneği

Türk alüminyum sektörünün öncü kuruluşları arasında yer alan Zahit Alüminyum’un kurucusu Zahit Balbay, 1983 yılında telefonu bile olmayan 32 metrekarelik atölyesine ilk işi getirerek kaderinin dönmesine neden olan Kahramanmaraşlı Mimar Naime Köker’i tam 35 yıl aradan sonra bularak, tesislerinde konuk etti.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren Zahit Alüminyum A.Ş tesislerinde gerçekleştirilen ziyaret duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. 1983 yılında kurduğu atölyesine ilk işi getiren Mimar Naime Köker’i, şirketinin ikinci kuşak temsilcilerinden olan kızı Elif Balbay Öz ile birlikte kapıda karşılayan Zahit Balbay, önce uzun uzun sohbet etti. Mimar Naime Köker ile yıllar öncesini yad eden Zahit Balbay, daha sonra ona fabrikasının tüm birimlerini gezdirerek, üretimleri hakkında bilgi verdi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Londra Borsası ELITE Program iş birliğiyle hazırlanan Türkiye’nin en parlak 100 şirketi listesinde bulunan, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu”ndan birisi olan ve geçtiğimiz yıl Adana’nın 3’ncü Ar-Ge Merkezi’ni kuran Zahit Alüminyum‘un başarı öyküsünü dinleyen Naime Köker, duygularını dile getirirken, “Gurur duydum” dedi.

Zahit Balbay’ın tam 35 yıl önce de vefalı bir insan olduğunu, genç bir delikanlıyken mesleğini en iyi şekilde icra ederek, adeta dişi ve tırnağı ile kazıyıp bugünlere geldiğini anlatan Naime Köker, “Onun beni yıllar sonra unutmayıp hatırlaması beni son derece duygulandırdı. Kendisine ve ikinci kuşak temsilcisi olarak babasına layık bir evlat olarak işinin başında yer alan Elif Balbay Öz’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşadığımız dünyada artık böyle vefaları görmek mümkün olmuyor. Bu açıdan bakıldığında Balbay ailesinin nazik tavrını takdir etmemek mümkün değil” dedi.

Naime Köker ile ilgili anısını anlatırken, 1983 yılında Sarıyakup Mahallesi’nde 32 metrekarelik dükkanını açtığında telefonu bile olmadığını, telefonsuz bastırdığı kartvizitini dağıtarak müşteri bulmaya çalıştığını belirten Zahit Balbay ise şunları söyledi:

“Dükkanımı açtıktan sonra aylarca iş bekledim. Yağmurlu bir günde dükkanımın önünde otururken Naime Hanım, Paşabahçe Bölge Müdürü olan müşterisi ile yanıma geldi. Kendisini daha önce çalıştığım iş yerlerinden tanıyordum ve kartvizitimi ona da vermiştim. Naime Hanım, ‘Zahit metreni al gel’ dedi. Küçük Saat’te köşe başındaki binanın altında bulunan Paşabahçe’ye gittik. Binanın yenilenmesi yapılıyordu ve alüminyum işlerine ihtiyaç vardı. Ben de iyi usta olduğum için Naime Hanım beni önermiş. Orada ilk işimi almıştım. Bu iş bana başka işlerin de gelmesine vesile oldu. Bu yüzden Naime Hanımın benim iş hayatımda önemli bir yeri vardır.”

Zahit Balbay, Naime Köker’e 35 yıl önce teşekkür ettiğini ancak, yıllar sonra onu tesislerinde ağırlayarak tekrar teşekkür etmek istediğini sözlerine ekledi.