Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

Yüreğir’de konut başvuruları ay sonuna kadar uzatıldı

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir Belediyesi öz kaynakları ile Atakent Mahallesi’nde yapılan 644 dairelik Sosyal Konut projesinin başvurularının şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.Çelikcan, yaptığı açıklamada,...

Yüreğir’de konut başvuruları ay sonuna kadar uzatıldı

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir Belediyesi öz kaynakları ile Atakent Mahallesi’nde yapılan 644 dairelik Sosyal Konut projesinin başvurularının şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.Çelikcan, yaptığı açıklamada,...

13 Şubat 2018 Salı 12:32
Yüreğir’de konut başvuruları ay sonuna kadar uzatıldı

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir Belediyesi öz kaynakları ile Atakent Mahallesi’nde yapılan 644 dairelik Sosyal Konut projesinin başvurularının şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Çelikcan, yaptığı açıklamada, konut başvurularının Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde alındığını belirterek, “Yoğun talep nedeniyle konut başvurularını şubat ayı sonuna kadar uzattık’’ dedi.

Konutlardan şartları uygun olan bütün Yüreğirli vatandaşların faydalanacağını belirten Başkan Çelikcan, ’’Bütün amacımız vatandaşlarımızın içerisinde her türlü sosyal donatıları kreş, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu olan sıcak bir yuvaya kavuşmalarıdır’’ diye konuştu.

Sosyal konut projesi ile dar gelirli vatandaşların da ev hayalinin gerçekleşeceğini belirten Çelikcan, ’’Atakent Mahallemizde 644 konutluk projemizin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Hedefimiz 2018 yılı sonunda projeyi tamamlayıp noter huzurunda yapılacak kura ile konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmektir. Sosyal konut yapmaya uygun alanlar olduğu zaman sosyal konut projesine devam etmeyi planlıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Başvuru formu ve başvuru şartları

Atakent Mahallesi ’’Dar Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi” kapsamında 644 adet 91,64 m 2+1 konut Kuralı Satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Müracaatlar Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerinde Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde bulunan Yüreğir Belediye Başkanlığı Sosyal Konut Başvuru Ofisinde 28 Şubat 2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar yapılabilecek. Başvuru formu ve başvuru şartları ile ilgili ayrıntılı bilgi ’yuregir.bel.tr’ adresinde bulunuyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözlü: "Cephedeki gücün ardında Türk Milleti var"
Sözlü: "Cephedeki gücün ardında Türk Milleti var"
Çatıdaki odadan gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi
Çatıdaki odadan gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi
Kılıçdaroğlu Adana’da toplu açılış ve temel atma törenine katılacak
Kılıçdaroğlu Adana’da toplu açılış ve temel atma törenine katılacak

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim