Yüreğir’de konut başvuruları ay sonuna kadar uzatıldı

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir Belediyesi öz kaynakları ile Atakent Mahallesi’nde yapılan 644 dairelik Sosyal Konut projesinin başvurularının şubat ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Çelikcan, yaptığı açıklamada, konut başvurularının Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde alındığını belirterek, “Yoğun talep nedeniyle konut başvurularını şubat ayı sonuna kadar uzattık’’ dedi.

Konutlardan şartları uygun olan bütün Yüreğirli vatandaşların faydalanacağını belirten Başkan Çelikcan, ’’Bütün amacımız vatandaşlarımızın içerisinde her türlü sosyal donatıları kreş, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu olan sıcak bir yuvaya kavuşmalarıdır’’ diye konuştu.

Sosyal konut projesi ile dar gelirli vatandaşların da ev hayalinin gerçekleşeceğini belirten Çelikcan, ’’Atakent Mahallemizde 644 konutluk projemizin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Hedefimiz 2018 yılı sonunda projeyi tamamlayıp noter huzurunda yapılacak kura ile konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmektir. Sosyal konut yapmaya uygun alanlar olduğu zaman sosyal konut projesine devam etmeyi planlıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Başvuru formu ve başvuru şartları

Atakent Mahallesi ’’Dar Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi” kapsamında 644 adet 91,64 m 2+1 konut Kuralı Satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Müracaatlar Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerinde Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde bulunan Yüreğir Belediye Başkanlığı Sosyal Konut Başvuru Ofisinde 28 Şubat 2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar yapılabilecek. Başvuru formu ve başvuru şartları ile ilgili ayrıntılı bilgi ’yuregir.bel.tr’ adresinde bulunuyor.