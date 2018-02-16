Vali Demirtaş: "Sarıçam’daki tüm yatırımların takipçisiyiz"

Adana’da 12’ncisi düzenlenen İnşaat-Kent ve IHS Fuarı’na katılan Sarıçam Platformu, Sarıçam’ın avantajlarını katılımcılara anlatıyor.

TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarın açılışını Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz ve protokol üyeleri yaptı.

Fuarda stant açan Sarıçam Platformu ise katılımcılara Adana’nın yeni cazibe merkezi Sarıçam’ın avantajlarını anlattı.

Katılımcılardan yoğun ilgi gören Sarıçam Platformu standını ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş, platformun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti anlattı. Sarıçam’ı devamlı ziyaret edip kamu ve özel sektör yatırım çalışmalarını takip ettiğini vurgulayan Vali Demirtaş, platformun yapacağı çalışmalarda destekçisi olduğunu ifade etti.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, platformun Sarıçam için büyük bir şans olduğunu ve kısa sürede yaptığı çalışmalarda kamuoyunda adını sıkça duyurduğunu ifade etti. Karalar, Sarıçam’da yapılan çalışmaların sadece bu bölgeyi ilgilendirmediğini, diğer ilçelerdeki tedarikçi firmalar için de büyük önemi olduğunu dile getirdi.

Sarıçam Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Güneşer ise tarım alanlarının imara açıldığı bir dönemde Sarıçam’ın doğru kentleşme adına Adana için daha sağlıklı fırsatlar sunduğunu söyledi.

Platform olarak Sarıçam ilçesini tanıtma ve sunduğu fırsatları duyurma adına yola çıktıklarını dile getiren Güneşer, kısa sürede büyük aşama kaydettiklerini vurguladı. Güneşer, Sarıçam’ın altyapısının tamamlanmaya başlandığını ifade ederek, yatırımcıların herhangi bir çekinceye düşmeden bu bölgede yatırım yapabileceklerini dile getirdi.