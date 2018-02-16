Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.987
DOLAR
3.7434
STERLİN
5.2606
EURO
4.6593
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

Vali Demirtaş: "Sarıçam’daki tüm yatırımların takipçisiyiz"

Adana’da 12’ncisi düzenlenen İnşaat-Kent ve IHS Fuarı’na katılan Sarıçam Platformu, Sarıçam’ın avantajlarını katılımcılara anlatıyor.TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarın açılışını Adana Valisi Mahmut Demirtaş,...

Vali Demirtaş: "Sarıçam’daki tüm yatırımların takipçisiyiz"

Adana’da 12’ncisi düzenlenen İnşaat-Kent ve IHS Fuarı’na katılan Sarıçam Platformu, Sarıçam’ın avantajlarını katılımcılara anlatıyor.TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarın açılışını Adana Valisi Mahmut Demirtaş,...

16 Şubat 2018 Cuma 17:01
Vali Demirtaş: "Sarıçam’daki tüm yatırımların takipçisiyiz"

Adana’da 12’ncisi düzenlenen İnşaat-Kent ve IHS Fuarı’na katılan Sarıçam Platformu, Sarıçam’ın avantajlarını katılımcılara anlatıyor.

TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki fuarın açılışını Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ Genel Müdürü Cihat Alagöz ve protokol üyeleri yaptı.

Fuarda stant açan Sarıçam Platformu ise katılımcılara Adana’nın yeni cazibe merkezi Sarıçam’ın avantajlarını anlattı.

Katılımcılardan yoğun ilgi gören Sarıçam Platformu standını ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş, platformun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti anlattı. Sarıçam’ı devamlı ziyaret edip kamu ve özel sektör yatırım çalışmalarını takip ettiğini vurgulayan Vali Demirtaş, platformun yapacağı çalışmalarda destekçisi olduğunu ifade etti.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, platformun Sarıçam için büyük bir şans olduğunu ve kısa sürede yaptığı çalışmalarda kamuoyunda adını sıkça duyurduğunu ifade etti. Karalar, Sarıçam’da yapılan çalışmaların sadece bu bölgeyi ilgilendirmediğini, diğer ilçelerdeki tedarikçi firmalar için de büyük önemi olduğunu dile getirdi.

Sarıçam Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Güneşer ise tarım alanlarının imara açıldığı bir dönemde Sarıçam’ın doğru kentleşme adına Adana için daha sağlıklı fırsatlar sunduğunu söyledi.

Platform olarak Sarıçam ilçesini tanıtma ve sunduğu fırsatları duyurma adına yola çıktıklarını dile getiren Güneşer, kısa sürede büyük aşama kaydettiklerini vurguladı. Güneşer, Sarıçam’ın altyapısının tamamlanmaya başlandığını ifade ederek, yatırımcıların herhangi bir çekinceye düşmeden bu bölgede yatırım yapabileceklerini dile getirdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin şehitleri için huzurevinde mevlit okutuldu
Afrin şehitleri için huzurevinde mevlit okutuldu
Yüreğir’de konut başvuruları ay sonuna kadar uzatıldı
Yüreğir’de konut başvuruları ay sonuna kadar uzatıldı
Sözlü: "Cephedeki gücün ardında Türk Milleti var"
Sözlü: "Cephedeki gücün ardında Türk Milleti var"

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim