Vali Demirtaş, Adana Ticaret Borsası’nın yeni yerleşkesinde incelemelerde bulundu

Vali Mahmut Demirtaş, Adana’nın Yüreğir ilçesinde bulunan Adana Ticaret Borsası’nın (ATB) yeni yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette Vali Demirtaş’a bilgi veren Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 72 dönüm arazide 110 bin tonluk depolama alanına sahip olan ATB’nin yeni yerleşkesinde elektronik satış salonu ve tüccar ajansları bürolarını içeren Türkiye’nin en büyük ve modern borsa tesisi olduğunu söyledi.

ATB Başkanı Bilgiç, Adana Ticaret Borsası’nın işlem hacminin 5 kat artacağını vurgulayarak, ATB’nin dünya çapında bir borsa olacağını söyledi.

Vali Demirtaş ise yaptığı incelemenin ardından yaptığı açıklamada daha modern hale getirecek olan Adana Ticaret Borsası’nı Türkiye’nin en büyük borsa tesisi olacak ATB’nin yeni yerinin kurulmasında emeği geçen başta Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç olmak üzere emeği geçenleri kutlayarak, kente ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.